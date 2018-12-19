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DEAŞ'lı terörist adli kontrolle serbest

Terörden arananlar listesinde ’mavi’ kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin TL ödül konulan ve Habur Sınır Kapısı’nda teslim olan DEAŞ’lı kadın terörist adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3. Sayfa / 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:06
DEAŞ'lı terörist adli kontrolle serbest
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Edinilen bilgilere göre, başına 1 milyon 500 TL para ödülü konulan terörden arananlar listesinde 'mavi' kategoride yer alan terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci, DEAŞ'tan kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduktan sonra getirildiği Adıyaman'da adliyeye sevk edildi. 


Mahkemeye çıkarılan Ayşenur İnci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci (24), 30 Ekim 2014'te Adıyaman'daki evinden ayrılmış, İnci'nin babası, kızının kaybolduğuna ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için yaptığı çalışma kapsamında evden kaçan İnci'nin Suriye'ye bağlı Mayadin bölgesinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.

İnci, yaklaşık 2 yıl önce teslim olmak üzere Türkiye'ye giriş yapacağı esnada Suriye sınırında terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından kaçırılarak örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına götürülmüştü.

İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci, 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

DEAŞ'lı kadın teröristi, teslim olmaya Adıyaman'da yaşayan babasının ikna ettiği ortaya çıkmıştı.


 

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