Çamur akan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul'da yağış etkisini gösterdi. Gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Sarıyer'den yağmurla birlikte boğaza akan çamur, Çayırbaşı kıyılarını tamamen kapladı. Yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kuşlar da uçmakta güçlük çekti. Rengi değişen boğaz havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde boğazın mavi sularının bir bölümünün kahverengiye büründüğü görüldü.



(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA) Kaynak : İHA

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