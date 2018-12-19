Beyaz Saray: Suriye'den çekilmeye başladık

ABD Başkanı Trump'ın 'Suriye'de olmamızın tek sebebi DEAŞ'ı yendik' açıklamasından sonra Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada 'Suriye'den çekilmeye başladık' ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'ın açıklaması şöyle:



ABD askerleri Suriye'den dönmeye başladı. DEAŞ'la mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı.



TRUMP DA TWITTER'DAN DUYURMUŞTU



Beyaz Saray'ın 'çekilme' açıklamasından kısa bir süre önce de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Trump, 'DEAŞ'ı yendik. Başkanlığım süresince Suriye'de olmamızın tek sebebi buydu.' ifadelerini kullanmıştı.



ÇAVUŞOĞLU KATAR'DA SURİYE KONUSUNA DEĞİNMİŞTİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Katar'da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekata ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, 'DEAŞ Suriye'de ve Irak'taki en önemli sorunlardan biri. Türkiye'den daha fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getiren ülke de yoktur. Biz 3 bini aşkını Suriye'de, binden fazlasını Irak'ta olmak üzere 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik.' demişti.