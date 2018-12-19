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Bahçeli'den ''Cumhur İttifakı' açıklaması

MHP lideri Bahçeli, ''Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi.

Siyaset / 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:58
Bahçeli'den ''Cumhur İttifakı' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri görüşmenin sağlam ve sağlıklı bir zeminde geliştiğini söyledi.

Ankara'da bir grup gazeteci ile bir araya gelen Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 'Liderler kısa sürede tekrar görüşebilir' açıklamasını da değerlendirdi.

Bahçeli, ''Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız' ifadelerini kullandı.

Numan KurtulmuşAk PartiCumhurbaşkanıDevlet BahçeliRecep Tayyip Erdoğan


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