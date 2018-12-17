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Yarışmacı Murat Özdemir gözaltına alındı

Sosyal medya hesabında bir papağana işkence yaptığı görüntüyü yayımlayan Murat Özdemir, gözaltına alındı.

Yaşam / 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:39
Yarışmacı Murat Özdemir gözaltına alındı

Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Murat Özdemir'den papağana işkence Kaynak : AA

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