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Taksi durağında sopalı kavga kamerada

Giresun’da bir taksi durağında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:37
Taksi durağında sopalı kavga kamerada
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Edinilen bilgilere göre, çalıştığı taksi durağında bir ay önce işine son verilen şahıs, durağa gelerek M.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışma büyürken, işten çıkartılan şoför ve yanındakiler M.K. ile eşine ve kızına saldırdı. Kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Sopalı kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak : İHA

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