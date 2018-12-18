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Ruhani Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani yarın Türkiye'ye geliyor.

Dünya / 18 Aralık 2018 Salı 12:15
Ruhani Türkiye'ye geliyor

Yapılan açıklamaya göre, Ruhani'ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek.

Ruhani, Türkiye temasların kapsamında iki ülke lideri başkanlığında toplanacak 5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konsey'ine de katılacak. Toplantıda, iki ülke ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için iki ülke cumhurbaşkanının benimsediği hedef ele alınacak. Ziyaret çerçevesinde iki ülke cumhurbaşkanı huzurunda ekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış önemli anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

Türkiyeİran Cumhurbaşkanı


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