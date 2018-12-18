USD (Alış - Satış) : 5,35 - 5,36 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Murat Özdemir için karar çıktı

Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu sonrası gözaltına alınan bir televizyon programının eski yarışmacısı Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti.

Güncel / 18 Aralık 2018 Salı 15:58
Murat Özdemir için karar çıktı
Video için tıklayın

TV8 kanalında yayınlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir'in, papağana işkence görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

AKIL HASTANESİNE GÖNDERİLDİ
 Görüntülerin ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı.

Büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti.



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİNE GETİRİLDİ
 Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürülen Özdemir, yeniden Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

PAPAĞAN KORUMAYA ALINDI
 İşkence edilen papağanın ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.



HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
 Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği önünde toplanan hayvanseverler, Özdemir'e tepki gösterdi.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın, güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık.'


Murat Özdemir'den papağana işkence

Orman MüdürlüğüDevlet HastanesiEmniyet MüdürlüğüBekir PakdemirliMurat Özdemir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı