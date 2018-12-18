Murat Özdemir adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Ortaköy'de yaşayan ve bir televizyon kanalında yayınlanan birkaç programa katılım gösteren Murat Özdemir, papağana işkence yaparken kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından Türkiye adeta ayağa kalktı ve tüm kesimlerden şahsa tepki yağdı. Olayın ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Özdemir, evinde gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen Özdemir'in burada ifadesi alınarak sorgulandı.



LİNÇ EDİLME KORKUSUYLA GECEYİ EMNİYETTE GEÇİRMİŞ



Gece saatlerinde sağlık kontrolüne de çıkarılan Özdemir, daha sonra serbest bırakıldı ancak linç edilme korkusuyla geceyi emniyette geçirdi. Sabah saatlerinde ise savcılık tarafından Özdemir'in adliyeye getirilmesi konusunda talimat geldi. Bunun üzerine polis ekipleri, Özdemir'i adliyeye sevk etti.



Kaynak : İHA

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