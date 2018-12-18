Metroda intihar... Seferler durdu

Olay, saat 09.45 sıralarında Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, istasyona yaklaşan metronun önüne atladı. Metro istasyonunda bulunan vatandaşlar durumu ilgili birimlere haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durdurulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



Kaynak : İHA

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