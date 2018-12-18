Kılıçdaroğlu'ndan 'Asgari Ücret' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hak-İş Konfederasyonunu ziyaret ederek Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, en büyük arzularının Türkiye'deki bütün sofraların zengin olması olduğunu belirterek, “Türkiye'de işçiler çalıştığı ürettiği alınteri döktüğü süre içinde bütün sofralar zengin olur. Bizim en büyük arzumuz işçi hangi sendikayı tercih ederse etsin o bizim sorunumuz değil ama biz işçilerin örgütlenmesinin bir güç olmasını, çalışmalarını, üretmelerini ve emeklerinin karşılığını almalarını isteriz” şeklinde konuştu.



'2 BİN 200 LİRANIN ALTINDA BİR ASGARİ ÜCRETİ KABUL ETMİYORUZ”



Asgari Ücret Komisyonu çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Komisyonun nasıl karar vereceğini bilmiyorum ama ben bütçe görüşmeleri sırasında da açıkladım. CHP belediyeleri ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Yeni bir belediye kazanırsak Mart seçimlerinden sonra Ocak ile Mart arasında farkı da işçilere ödeyeceğiz. 2 bin 200 liranın altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.



'TAŞERON İŞÇİLERİNİN TAMAMININ KADROYA ALINMASI LAZIM'



Anayasada işçilerin sendika kurma hakları olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



“Flormar işçileri aylardır sendikalı oldukları için işlerine son verildi.



Hak aradıkları için işlerine son verildi.



Yöneticilerine seslenmek istiyoruz. Şirketin ana merkezinin bulunduğu ülkede bütün işçiler sendikalı. Sanki Türkiye sömürge ülkesi burada işçiler sendikasız olacak? Niye sendikasız olsun. Bunların anayasal hakları var. Sendikalaşmanın olduğu her yerde kayıtdışı çalışma olmaz. Ekonomik Sosyal Konsey en son 5 Şubat 2009 toplandı. Eğer bir anayasal kurum 3 ayda bir toplanması gerekirken 10 yıldır toplanmıyorsa o ülkede demokraside, anayasada askıda demektir. İşçiler sorunlarını nerede dile getirecek? Ne yapacak işçiler dertlerini nasıl anlatacaklar. Hala binlerce işçi taşeron işçisi olarak çalışıyor. Bunların tamamının kadroya alınması lazım. Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması lazım. 21. yüzyılda Türkiye çağdaş köleler istihdam eden bir devlet ülke olmamalıdır. Herkesin sendikası, işi,aşı ve hak arama talebi teslim edilmelidir.”



Kaynak : İHA

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