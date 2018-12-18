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İşkence gören papağana Bakanlık sahip çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, talimatının ardından işkence gören papağan tedavi altına alındı.

Yaşam / 18 Aralık 2018 Salı 09:22
İşkence gören papağana Bakanlık sahip çıktı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada yayınlanan papağana işkence videosu hakkında, “İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de bakanlık olarak girişimlere başladık' açıklamasını yaptı. Bakan Pakdemirli'nin talimatının ardından şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınarak tedavisine başlanıldı.


Yarışmacı Murat Özdemir gözaltına alındı
Murat Özdemir'den papağana işkence Kaynak : İHA
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