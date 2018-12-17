USD (Alış - Satış) : 5,38 - 5,39 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

İmama cami çıkışı silahlı saldırı

Samsun’da bir imam, yatsı namazı sonrası bisikletle evine giderken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

3. Sayfa / 17 Aralık 2018 Pazartesi 21:02
İmama cami çıkışı silahlı saldırı
Video için tıklayın

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşehatun Camii'nde 17 yıldır imam olarak görev yapan 3 çocuk babası Kerim Işıtan (50), yatsı namazını kıldırdıktan sonra bisikleti ile evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu sol bacağından yaralanan imam kanlar içinde kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kerim Işıtan tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan ise kaçtı.

Camide namaz kıldırıp eve giderken silahlı saldırıya uğradığını söyleyen imam Kerim Işıtan, 'Camiden ayrıldıktan bir süre sonra ara yoldan rampa olduğu için hızlı bir şekilde ana yola giriş yapmak isterken bu sırada yaya bir kişi beni görünce silahını çekip ateş edip kaçtı' dedi.

Polis, kaçan silahlı saldırganın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Silahlı Saldırgan112 Acil Servis


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı