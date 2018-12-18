Halkbank konut kredisi faiz oranlarında indirim!.

Ziraat Bankası ve VakıfBank’ın ev alacaklara yönelik yaptıkları faiz indirim hamlesi ardından bir flaş karar da Halkbank'tan geldi. Banka aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullandıracağını açıkladı.



Yıl içinde düzenlediği kampanyalarla konut sektörünün en güçlü destekçilerinden Halkbank, aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullandıracağını açıkladı.



Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla iş birliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1,78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0,98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek.



Halkbank konut kredisini yüzde 0,98'e kadar indirerek hem konut üreticisi firmaların taleplerine hem de banka müşterilerinin konut ihtiyacına cevap verecek. Bankanın konut kredisi faizlerinde sağladığı uygun oranlar Halkbank ile kredili çalışmakta olan firmaların elinde bulunan inşaatı tamamlanmış konutlar ile inşaatı henüz devam etmekte olan konutların satışını kapsayacak.



Özellikle alt ve orta gelir grubu başta olmak üzere, konut sahibi olmak isteyen herkesin uygun şartlarla finansmana erişimini amaçlayan düzenleme firmaların konut stokunun eritilmesini sağlayacak.



Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının, söz konusu firmaların Halkbank'taki kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak, bu düzenleme firmaların üzerindeki mali yükü hafifleterek Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin akışkanlığına da olumlu bir katkı sağlayacak.