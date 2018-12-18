Hac başvurularında yıllık sayı 178 bin oldu

Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2019 Hac müracaatları 14 Aralık'ta sona erdi. Hac fiyatları ve bu yılki başvuru rakamlarıyla ilgili İHA mikrofonuna açıklamalar yapan HURSAD (Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Diyaeddin Şahin, “Hac başvurusu için her yıl 300-350 bin kişi civarında havuza eklenen talep oluyor. En son alınan bilgiye göre, 2019 yılında geçen yıllara ek olarak 178 bin hacı adayı hacca gitmek üzere başvurdu' şeklinde konuştu.



2018 verileri itibari ile Türkiye'nin 80 bin hac kontenjanının bulunduğunu ifade eden Şahin, “Devletimiz 75 bini hacı adayları için, kalan beş bin kişiyi ise görevliler, hocalar, kafile başkanları, din görevlileri, doktorlar, hemşireler gibi Suudi Arabistan'da hacılara hizmet edecek kişilerden oluşturdu” dedi.



Geçen yıl hacca gitmek için ön kayıt yaptıran hacı adayı sayısının 2 milyon 150 binlere yaklaştığını belirten Şahin, 'Bunun sadece 80 bin kişisi hacca gidebildi. Geçen yıllardan bu seneye kalan hac talebi 2 milyon 48 bin gibi bir rakam. Bu hacı adaylarımız geçen yıldan gidemeyenlerle beraber bu seneye devroldu” diye konuştu.



“178 bin kişiden 150 kişi hacca gidecek”



Şahin, “Alınan en son bilgiye göre, 2019 yılında geçen yıllara ek olarak 178 bin hacı adayı hacca gitmek üzere başvurdu. Toplamda bu rakamı 2 milyon 225-228 bin arası düşünebiliriz. Tabi bunlar denetlenecek, şu anda sadece ön talepler. Daha önce içlerinde hacca bir kere gitmiş olanlar elenecek, vefatlardan dolayı bunlardan düşenler oluyor. Fakat 2 milyon 200 binin üzerinde bir hacı adayı kitlesinin beklemekte olduğunu söyleyebiliriz Toplam sayının içerisinden ne kadarının hacca gideceği Diyanet İşleri tarafından, 28 Aralık'ta yapılacak olan kura ile belirlenecektir. Bu sene ilk defa başvuran 178 bin kişinin içerisinden çok az kısmı “150 civarında” bir kısmı hacca gidebilecektir” dedi.



Toplam gidecek hacı sayısının 75 binin üzerinde olduğunu ifade eden Şahin, “Bu 75 binin üzerinde sadece 150'si bu sene ilk defa başvuran 178 binin içinden olacak' dedi.



Ödenecek ücretler hakkında bilgi veren Şahin, 'Geçen yıl ki fiyatlardan bahsedecek olursak, 15 bin 480 Suudi Arabistan Riyali yani 4 bin 130 dolar civarındaydı. İlave bazı hizmetler, Suudi Arabistan Devleti'nin getirdiği ek vergilerden dolayı fiyatlarda çok az bir oynama olabilir. 16 bin Suudi Arabistan Riyali gibi düşünebiliriz” şeklinde konuştu.



“Yeni alınan karara göre, ödemeler Diyanet İşleri Başkanlığına yapılacak”



Yeni alınan bir karara göre, hacca gitmek isteyen hacı adaylarının bundan sonra ödemelerini Diyanet İşleri Başkanlığına yapmaları gerektiğini açıklayan Diyaeddin Şahin, “Mutlaka altını çizmek istiyorum, hacı adaylarımız ister acentaları tercih etmiş olsun; ister Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile hacca gitmek istiyor olsun; mutlaka hac ödemelerini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplarına yapacaklar Bu sene bu ilktir. Hacılarımız için güzel bir güvencedir, devletimizin güvencesidir. Bu sebeple 4 bin dolar, 4 bin 100 dolar gibi bir rakam söyleyebiliriz. Bu rakam en ucuz rakamdır. Gidecek olan hacı adaylarımızın çoğu bunu tercih ediyorlar.Alınan hizmetin içeriğine göre fiyat değişikliği var” dedi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.