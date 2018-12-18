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Gençlere doğru sosyal medya kullanımı tüyoları

Gazeteci ve Yazar Emrah Doğru, lise öğrencilerine ’Sosyal medyanın doğru kullanımı’ semineri verdi.

Eğitim / 18 Aralık 2018 Salı 10:48
Gençlere doğru sosyal medya kullanımı tüyoları

Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi öğrencilerine verilen seminerde sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkileri anlatıldı. Gazeteci ve Yazar Emrah Doğru,sosyal medyanın insanları gittikçe yalnızlaştırdığı, komşuluk, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin giderek zayıfladığı hakkında bilgiler paylaştı.

Artık her şeyin sanal olduğunu kaydeden Doğru, 'Ailemize bile vakit ayırmaktan aciziz. Bize sunulan sahte insanları izliyor, onlar gibi olmak için kendimizi unutuyoruz. Eskiden aile albümlerimiz vardı. Şimdi ise tüm özellerimiz sosyal medya ağlarında. Sosyal medya hesaplarında haberden belgesele yüzlerce video izliyoruz. Ama sonunda aklımızda bir şey kalmıyor. Yoğun ve alakasız yüzlerce şey görüyoruz ama hiçbir şey öğrenemiyoruz. Günde 2 saat sosyal medya ağlarını kullanan birini ele aldığımızda bir ayda altmış saat yapıyor. Bir yılda ise 720 saat yapıyor. Bir yılda sosyal medyaya ayrılan bu vakit zarfında bir yabancı dil öğrenmek mümkün ya da bir enstrüman öğrenmemiz mümkün' dedi.

Etkili içerik için tüyolar

Fotoğraf paylaşımları yazılara oranla 2 kat daha fazla beğeni aldığını belirten Doğru, 'Fotoğraf paylaşımları yazılara oranla 2 kat daha fazla beğeni almaktadır. Mümkün olduğunca yazı kullanmaktan kaçınmalı, fotoğrafa ve görsel öğelere ağırlık verilmelidir. Fotoğraf ölçüleri dikkatli ayarlanmalıdır. Video içerikler ise yazı ve linklere göre 12 kat daha fazla paylaşılmaktadır. Video paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken konu süredir. Paylaşılan videoların süreleri çok uzun olmamalıdır. Çok sık paylaşım yapılmamalı, paylaşım yapmadan önce tekrar tekrar kontrol edilmeli, doğru bilgi olduğundan emin olunmalıdır yoksa telafisi olmayan hatalar yaşanabilir' ifadelerini kullandı.

Dijital diyet

Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yılmaz Arslan, Gazeteci Emrah Doğru'nun vermiş olduğu önemli bilgilerden dolayı kendisine teşekkür ederek, 'Okul olarak sosyal medyanın doğru kullanımı ile ilgili birçok önemli çalışma yürütmekteyiz. Bunların başında ise kurum tanıtım kulübümüzden Biyoloji Öğretmeni Fatih Yıldız'ınbaşlatmış olduğu 'dijital diyet' programı gelmekte. Dengeli beslenmediğimizde, düzensiz yeme alışkanlıklarımız olduğunda kilo alıyoruz bedensel ve ruhsal dengemiz bozuluyor. Sonuç olarak bir diyetisyene giderek diyet yapmak istiyoruz. Dijital aygıtlar gereğinden fazla kullanıldığında ise dijital obeziteye neden olmakta. Sosyal medya diyetinin en önemli özelliği sağlam bir iradenin varlığı belirleyici oldu şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

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Sosyal MedyaYılmaz ArslanOkul MüdürüAnadolu LisesiYabancı Dil


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