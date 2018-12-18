Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ona emanet

Mehmetçik, Fırat'ın doğusuna harekat için emir bekliyor. Sınırdan 23-24 bin asker ve ÖSO üyesinin geçmesi planlanıyor. Birlikler, PKK'lı teröristlerin işgal ettiği bölgelere 10 ayrı noktadan girecek. Hedef, temizlikte ilk etabı 2 aya kadar sonuçlandırmak.Harekatı, Zeytin Dalı harekatını yöneten ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel emir komuta edecek.



2. ORDU KOMUTANI ORGENERAL İSMAİL METİN TEMEL KOMUTA EDECEK



Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına düzenlenecek dev harekatın planlarına son şekli verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) harekatta alacakları görevler en ince ayrıntısına kadar belirlendi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Harekatı, Zeytin Dalı harekatını yöneten 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel emir komuta edecek.



HAREKATTA İLK HEDEF TÜNELLER



Harekatın ilk hedefi terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'li askerlerle birlikte hazırladığı tuzaklar olacak. Keşif uçuşları, sızma ve saha kestirmeleri ile belirlenen, tonlarca patlayıcı ile tuzaklanan tüneller patlatılacak. Ardından da önceden belirlenen stratejik hedefler hava ve karadan yoğun ateş altına alınacak. Hedefler imha edildikten sonra kara güçlerinin devreye girmesi planlanıyor.







TSK, SINIR TUZAKLARINA KARŞI SEYYAR RAMPALARDAN FAYDALANACAK



Sınır hattında kazılan onlarca kilometrelik tüneli mayın deposuna çeviren PKK geçiş esnasında yapacağı patlatmalarla dev çukurlar açmayı hedefliyor. TSK, muhtemel sınır tuzaklarına karşı zırhlı geçişini sağlama adına seyyar rampalardan faydalanarak intikalin aksamasını önleyecek.



HAREKATTA 17 BİN KİLOMETRE ALAN TEMİZLENECEK



ÖSO ve TSK 10'dan fazla noktadan PKK'nın işgalindeki bölgeye girecek. Sınırı, 23 -24 bin kişilik TSK-ÖSO askeri geçecek. Harekatta 17 bin kilometrekare alan temizlenecek. Bilgi sızdırılma ihtimaline karşı harekat planının Suriye içlerindeki kısmı son ana kadar kimseyle paylaşılmayarak gizli tutulacak.



ÖSO BİRLİKLERİNDEN TAKVİYE GÜÇ YOLA ÇIKTI



Gerek duyulması durumunda devreye girmek üzere İdlip'teki ÖSO birliklerinden takviye güç yola çıktı. Bölgede bulunan Suvvar İdlib Grubu Komutanı Yeni Şafak'a yaptığı açıklama da bölgeden 8 ila 15 bin arasında değişen takviye birlik gönderileceğini söyledi.



İLK SAFHA 2 AYDA BİTECEK



Batıda Cebel-i Ahlem bölgesinde başlayıp Resul Ayn'a uzanan 165 kilometrelik cephe koridorunun sınır bölümü PKK menzili dışında mevzilenecek. Hareket emri ile birlikte tüm birimler eşzamanlı olarak sıfır hatta mevzilendirilecek. ÖSO komutanları ve TSK yetkilileri arasındaki toplantıda Fırat'ın doğusuna yönelik terör temizliğinin ilk safhasının iki aylık zaman diliminde bitirileceği belirtildi.







SINIR BOYUNCA YÜZLERCE EVİ MAYINLADILAR



Tel Abyad Meclis Başkanı Ekrem Dede, Zor Mağar'dan Resul Ayn'a uzanan sınır boyunca yüzlerce evin mayınlandığını ve Türk askeri ile ÖSO'nun geçişi sırasında patlatılacağını açıkladı. Dede, örgütün sınıra paralel tüneller yanında dikey tünellerle de Türkiye'ye geçerek intihar saldırıları yapmayı planladığını söyledi. Fırat Nehri'nin doğusunda yuvalanan terör odaklarına yönelik harekat öncesi PKK'lılarla görüşen Pentagon yetkilileri, harekat esnasında zor durumda kalan PKK'lıların ABD üslerine sığınabileceğini söyledi. Tel Abyad, Münbiç ve Resulayn'dan kaçan terörstler için Şeyh Abud, Ayn İsa 93 Tugay, Harab Işık Tel Semin bölgelerindeki ABD üsleri sığınma noktaları olarak belirlendi. Bu üslere sığınan teröristler ABD korumasında karadan ve havadan Rakka ve Kamışlı bölgelerine taşınacak.



HAREKATI ENGELLEMEK İSTEYEN BAE YÖNETİCİLERİ BÖLGEYE HEYET GÖNDERDİ



Öte yandan harekatı engellemek isteyen Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri bölgeye yeni bir heyet gönderdi. ABD'li sivil ve askeri yetkililerle birlikte Arap aşiretleri ve PKK elebaşıları ile görüşen Körfez heyeti 3. yol başlığı altında yeni bir formül görüşü ortaya attı. Haseke, Münbiç, Resulayn, Tel Abyad, Rakka ve Kamışlı hattına Peşmerge milisleri ile birlikte Körfez ülkeleri ve Mısır'dan getirilecek güçlerin yerleştirilmesini savunan Körfez heyeti, Faruk el Maşi, Muhammed Bennavi ve Ebu Adil isimli PKK terör örgütü yöneticileri ile yaptıkları toplantıda bu görüşlerini açıkça dile getirdiler. Heyet Eski SMDK Başkanı Ahmed Carban'ında 3. yol formülünü desteklediği açıklaması yaptı.





