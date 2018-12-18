CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

Mart ayında yapılacak seçimler öncesinde, CHP'nin İstanbul adayı merak ediliyordu.



KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL ADAYI



CHP Parti Meclisi'ne, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul adaylığı sunuldu.



Yapılan oylamada, İmamoğlu'na onay çıktı.



Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mart ayındaki yerel seçimlerde, partisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandırmak için çalışmalarına başlayacak.



İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA



Karar sonrası Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:



''İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum.''

