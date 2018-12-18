USD (Alış - Satış) : 5,35 - 5,36 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

İstanbul'u kazanmayı hedefleyen CHP, Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak gösterdi.

Siyaset / 18 Aralık 2018 Salı 17:27
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

Mart ayında yapılacak seçimler öncesinde, CHP'nin İstanbul adayı merak ediliyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL ADAYI

CHP Parti Meclisi'ne, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul adaylığı sunuldu.

Yapılan oylamada, İmamoğlu'na onay çıktı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mart ayındaki yerel seçimlerde, partisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandırmak için çalışmalarına başlayacak.

İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum.''

Büyükşehir BelediyesiKemal KılıçdaroğluBelediye BaşkanıParti MeclisiGenel Başkan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı