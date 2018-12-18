CHP'nin Ankara adayı belli oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Parti Meclisi'nde gündem yerel seçim adaylarıydı.



ANKARA ADAYI MANSUR YAVAŞ

Partisinin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday göstereceği isimleri açıklayan CHP lideri, Ankara için Mansur Yavaş'ın aday olacağını belirtti.



PARTİSİNDEN ADAY OLMAK İSTEMİŞTİ

İyi Parti'den aday gösterilerek ortak aday olması planlanan Mansur Yavaş, geçtiğimiz haftalarda Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek, kendi partisinden aday olmak istediğini ifade etmişti.



Kılıçdaroğlu ise aldığı cevap karşısında, Yavaş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilemişti.



MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA



Mansur Yavaş adaylığının kesinleşmesi sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



''Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun.''





