Çakırlı'ya kadrolu öğretmen görevlendirildi

Muş'un Korkut ilçesinde, bir öğrencinin çantasının olmadığı, bu nedenle 'battaniyeden çanta' ile okula gelip gittiği yönündeki iddialarla gündeme gelen Çakırlı Köyü İlkokulu'na kadrolu öğretmen görevlendirmesi yapıldı.



Derslerin boş geçmemesi için geçici olarak 2 yıllık yüksekokul mezunu ücretli öğretmenin görev yaptığı Çakırlı Köyü İlkokulu'na, bir öğrencinin 'battaniyeden çanta' ile gelip gittiği yönündeki iddiaların ardından, kadrolu sınıf öğretmeni görevlendirildi. Kadrolu öğretmen, yeni görev yerinde öğrencilerle bir araya geldi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, fotoğrafların söz konusu okulda görev yapan ücretli öğretmen tarafından paylaşıldığının tespit edildiği belirtilmişti.



Fotoğrafta yer alan öğrencinin ailesine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca eğitim yardımlarının yanı sıra aylık ortalama 600 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:



'2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda çanta dağıtımı yapıldığı ve söz konusu öğrenciye de çanta verildiği belirlenmiştir. Aileye ve diğer tüm ihtiyaç sahiplerine devletimizin şefkatli eli şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uzanmaya devam edecektir.'



Ücretli öğretmenin terör örgütü lehine paylaşımları tespit edilmişti



Açıklamada ayrıca, haberi bir mizansen şeklinde sosyal medyaya servis eden ücretli öğretmenin sosyal medyada bir siyasal parti ve terör örgütü lehine de paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği vurgulanarak, 'Konu hakkında tahkikat devam etmektedir. Bu sebeple sosyal medyada yer alan asılsız haberlere itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denilmişti. Kaynak : AA

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