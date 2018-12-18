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Beyaz Saray'dan Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda sadece bir bakacağını söyledi" İfadesine yer verildi

Dünya / 18 Aralık 2018 Salı 22:43
Beyaz Saray'dan Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda sadece bir bakacağını söyledi' İfadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elebaşı Fetullah Gülen dahil Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını hatırlatarak, 'En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek.' ifadesini kullanmıştı.

CumhurbaşkanıFethullah GülenTerör ÖrgütüMevlüt ÇavuşoğluRecep Tayyip Erdoğan


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