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Başbakandan istifa kararı

Belçika Başbakanı Charles Michel, güven oylamasını kaybetmesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı. Michel, dilekçesini ‘hemen’ Kral Philippe’e sunacağını duyurdu.

Dünya / 18 Aralık 2018 Salı 23:20
Başbakandan istifa kararı

Belçika Başbakanı Charles Michel, Belçika Federal Parlamentosunda 'güvensizlik oyu' verilmesi üzerine istifa edeceğini açıkladı.

Michel, 'İstifamı sunma kararı alıyorum.” ifadesini kullanarak “Hemen Krala gideceğim.' dedi.

İstifa kararı alan Başbakan Michel'in istifasını Belçika Kralı Philippe'nin 'bekletme', 'kabul etme' ya da “reddetme' yetkisi bulunuyor.

Başbakan Michel'in Fas'ın Marakeş kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'nı imzalamasının ardından koalisyon ortaklarından Yeni Flaman İttifak Partisi (N-VA) koalisyondan ayrılmıştı. Bu da 3 ortalık koalisyon hükümetinde krize neden olmuştu.


Kaynak : İHA

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