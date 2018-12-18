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Antalya'da pompalı tüfekle nişanlısını öldüren genç intihar etti

Antalya’da bir kişi araç içinde başlayan tartışmanın ardından kaçmaya çalışan nişanlısını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.

3. Sayfa / 18 Aralık 2018 Salı 09:56
Antalya'da pompalı tüfekle nişanlısını öldüren genç intihar etti
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Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde bulunan Şehitler Parkı'nda, saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi kiralık bir otomobil içinde nişanlısı olduğu belirtilen Sinem Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından araçtan inip kaçmaya başlayan Sinem Y.'nin arkasından pompalı tüfekle koşan genç ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sinem Y. yere yığılırken, ismi öğrenilemeyen genç bu kez pompalı tüfekle intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinem Y. ve gencin öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Kaynak : İHA

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