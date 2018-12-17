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Yunanistan'da TV kanalına bombalı saldırı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da özel bir TV kanalının binasının önünde bomba patladı. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı.

Dünya / 17 Aralık 2018 Pazartesi 08:27
Yunanistan'da TV kanalına bombalı saldırı

Ant1 televizyon kanalı ve zougla.gr isimli internet sitesini saat 01.45 sıralarında arayan kimliği belirsiz şahıs, saat 02.30'da Skai TV'de bomba patlayacağı ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine polis bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Saat 02.30'da ihbarda belirtildiği gibi patlama gerçekleşti. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken TV binasında maddi hasar meydana geldi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İHA

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