Uşak'ta tehlikeli gerginlik

Uşak Eşme'de, Suriyeli oldukları ileri sürülen bir grubun ilçe halkından 2 kişiyi bıçakladığı iddiası ilçede gerginlik yaşanmasına neden oldu. Olayı duyan ve ilçe meydanında toplanan bir grup, Suriyelilerin kaldığı evlere yürümek istedi. İlçe polisinin yetersiz kaldığı olayda, Uşak merkezden ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal'ın, Eşme'ye giderek grubu ikna etmesiyle gerginlik sona erdi.



KALABALIK, SURİYELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEYE YÜRÜDÜ



UŞAK'ın Eşme ilçesinde, Özgür E. ve Evren K.'nin bıçakla yaralanmasının ardından yaşanan gerginlik sonrası gözaltına alınan 4 Suriyeli'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren 2 yaralıdan Özgür E.'nin hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.







2 KİŞİ BIÇAKLANDI



Eşme'nin Şehit Ali Bey Mahallesi'ndeki Eşme Kapalı Pazaryeri karşısında dün saat 22.00 sıralarında, 1,30 promil alkollü olan Özgür E. ve Evren K. ile 10 kişilik Suriyeli bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, oto yedek parçacısında çalışan Özgür E. kalçasından, oto elektrikçisi Evren K. ise kolundan yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınırken Suriyeli grup kaçtı. Yaralılardan Özgür E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



İLÇEDE 'SURİYELİLERİ İSTEMİYORUZ' GERGİNLİĞİ



Olayın duyulmasının ardından ilçede toplanan 100 kişilik grup, 'Eşme'de Suriyeli istemiyoruz' sloganı atarak, Suriyeliler'in evlerinin bulunduğu olay yerinin 3 sokak ilerisindeki bölgeye yürümek istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uşak il merkezinden de çok sayıda çevik kuvvet ve jandarma ekibi de takviye olarak Eşme'ye gönderildi. Güvenlik güçleri öfkeli kalabalığın Suriyeliler'in evlerine yaklaşmalarına izin vermedi.







VALİ DEVREYE GİRDİ, KALABALIK DAĞILDI



Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal da ilçeye gidip, bilgi aldı, öfkeli kalabalıkla konuşup, sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalık, daha önce de ilçede benzer olaylar yaşandığını belirtip, Suriyeliler'i ilçede istemediklerini belirtti. Vali Kocabıyık'ın gerekenin yapılacağını söylemesi üzerine ikna olan kalabalık, dağıldı.



4 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI



Olayların yatışmasının ardından polis, kavgaya karışan Suriyeli 4 kişiyi gözaltına aldı. Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Suriyeli şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Eşme Belediye Başkanı AK Parti'li Hacı Mustafa Çetin, Eşmeliler'den sağduyulu olmalarını isteyip, 'Alkollü iki kişi, Suriyeliler yolda yürürken içlerindeki kadına otomobille hafif şekilde sürtmüş. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıkmış. İki kişi kavgada bıçakla yaralandı. Yaralama olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Suriyeli ile 3 yakını gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Halkımızdan sakin olmalarını istiyoruz. Gereken neyse yapılacaktır' dedi.







POLİS SURİYELİLERİN YAŞADIĞI MAHALLELERDE ÖNLEM ALDI



Öte yandan polis, Suriyeliler'in evlerinin bulunduğu bölgede, tekrar olası bir gerginliğin yaşanabilme ihtimali üzerine önlemlerini sürdürüyor.



BAZI KİŞİLER, SURİYELİLERİN OTURDUĞU EVLERE TAŞ ATTI



Uşak'ın Eşme ilçesinde, dün Özgür E. ve Evren K.'nin Suriyeli grup tarafından çıkan tartışmanın ardından bıçakla yaralanması ile yaşanan gerginlik bu akşam da sürdü. Bugün saat 19.30 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, ilçeden başka yere gönderilmelerini istedikleri Suriyeliler'in yaşadığı Şehit Ali Bey Mahallesi'ne yürümek istedi. Mahalle ve çevresinde önlem alan polis ve jandarma, kalabalığı engelledi. Ancak güvenlik güçlerinin barikatını aşan bazı kişiler Suriyelilerin oturduğu evlere taş attı. Gerginliğin artması üzerine ilçeye gelen Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

