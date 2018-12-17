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Tuzaklanan patlayıcıları eş zamanlı patlatma özelliğine sahip 5 sistem bulundu

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanan patlayıcıları eş zamanlı patlatma özelliğine sahip 5 sistem ele geçirildi.

Güncel / 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:32
Tuzaklanan patlayıcıları eş zamanlı patlatma özelliğine sahip 5 sistem bulundu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Eruh'ta 19 Haziran'da askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan'ın adı ile gerçekleştirilen operasyonda, tuzaklanan patlayıcıları eş zamanlı patlatma özelliği taşıyan 5 sistem bulundu.

Operasyonda ayrıca, 11 el yapımı patlayıcı devre kartı, 50 metre saniyeli fitil, 6 dirençli kablo, 73 elektrikli fünye, 8 kablo monte edilmiş düzenek, 6 pil ile yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

Kaynak : AA

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