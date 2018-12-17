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Mustafa Sarıgül: Kemal Bey beni aday yapmak zorunda

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Şişli'den aday gösterilmeyeceği iddialarıyla ilgili "Halk Sarıgül'ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor. Kemal Bey İstanbul’un oylarını yükseltmek istiyorsa beni aday yapmak zorunda" dedi.

Siyaset / 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:14
Mustafa Sarıgül: Kemal Bey beni aday yapmak zorunda

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kendisini aradığını ve Şişli'den aday gösterilmeyeceği iddialarıyla ilgili 'Halk Sarıgül'ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor. Kemal Bey İstanbul'un oylarını yükseltmek istiyorsa beni aday yapmak zorunda' dediğini aktardı.

Alçı, bugünkü, 'İYİ Parti'nin gözünden ittifak ve çok ilginç ayrıntılar' başlığıyla yayımlanan yazısında 'Son günlerde CHP'nin Şişli adayının eski il başkanı Cemal Canpolat olduğunu çok kesin bir dille söyleyen birçok CHP'li var. İçlerinden bazıları sözlerine güvendiğim kaynaklar. Ben ekranda 'Eğer CHP adayı Canpolat olursa Sarıgül bağımsız ya da DSP'den bile girse kazanamayabilir' yorumunu yapmıştım. Bunun üzerine Mustafa Sarıgül aradı' diye konuştu.

Alçı, yazısında Sarıgül'ün açıklamalarını okuyucularına aktardı.

'Her gün sahadayım. Bana inanılmaz bir ilgi ve özlem var. Halk Sarıgül'ü istiyor. Şişli Sarıgül diye inliyor. Kemal Bey İstanbul'un oylarını yükseltmek istiyorsa beni aday yapmak zorunda. 2014'te İstanbul'a uygun gördüğü bir ismi, üstelik şimdi bu kadar da teveccüh varken Şişli'ye aday yapmamasını bu halka anlatamaz."

Nagehan Alçı şunları söyledi:

''Peki ya yapmazsa? B seçeneği ne? DSP'den aday olur musunuz ya da bağımsız girer misiniz?' sorusuna Sarıgül'ün yanıtının 'Tek bir seçenek var, o da CHP adaylığı. İstanbul'da büyükşehir dahil, benden başka öne çıkan, sivrilen, halkın tanıdığı, bildiği tek bir aday yok. Parti kazanmayı hedefliyorsa ben ortalamayı yukarı çekerim. Ekrem Bey'in de beni istemesi lazım."
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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