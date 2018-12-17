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En yüksek iş memnuniyeti Lüksemburg'da

İş memnuniyeti en yüksek olan ülkeler incelendiğinde ise Lüksemburg’un yüzde 72’yle bu alanda ilk sırada yer aldı.

Dünya / 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:06
En yüksek iş memnuniyeti Lüksemburg'da

2018 yılının son çeyreğine bakıldığında dünya genelindeki çalışanların yüzde 74’ü teknolojinin artan etkisini fırsat olarak gördüğü ortaya çıkarken, Türkiye’de bu oranın yüzde 86 şeklinde gerçekleştiği saptandı. İş memnuniyeti en yüksek olan ülkeler incelendiğinde ise Lüksemburg’un yüzde 72’yle bu alanda liderliği göğüslediği belirlendi.

Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, iş yaşamını ele alan ve iş hayatında yaşanan teknolojik değişimlere karşı yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Randstad’ın Workmonitor Raporu verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin yüzde 86’sının teknolojinin artan etkisini fırsat olarak gördüğü saptandı. Bu sıralamaya ise yüzde 93 gibi bir oranla Çin birinci sıradan giriş yaparken, ortalama yüzde 74 orana sahip globalin üstünde yer aldığı görüldü.

Ranstad verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın son çeyreğinde Avustralya, Kanada, Almanya, Macaristan, Yeni Zelanda ve Türkiye gibi ülkelerde iş memnuniyeti artış gösterirken; Çin, Norveç ve ABD’de ise azaldı. Memnuniyetin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg olurken, sırasıyla Norveç, Yeni Zelanda, Malezya, Belçika, İsveç, Yunanistan ve Birleşik Krallık takipte olan ülkeler oldu.

Çalışma hayatında en çok neler konuşuldu

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya araştırmasında, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı genelinde, çalışma hayatı ile ilgili 6 bin 795 haber çıkışı tespit edildi. Yazılı mecralara yansıyan haberler incelendiğinde en çok konuşulan başlıkların; asgari ücret, mobbing, çalışma saatleri, ödeme düzensizliği/ödeme yetersizliği olduğu görüldü.

Kaynak : İHA

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