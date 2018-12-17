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Diyarbakır'dan acı haber

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

3. Sayfa / 17 Aralık 2018 Pazartesi 22:12
Diyarbakır'dan acı haber

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 sıralarında Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı mevkisinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir aracı takip ettikleri sırada çatışma çıktığı anımsatıldı. Açıklamada, çatışmada 2 polis memurunun yaralandığı hatırlatılarak, 'Yaralı polis memurlarından helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alına kahraman polisimiz Nazım Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman polisimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, meslektaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz' denildi.

Açıklamada, bölgede teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan ortak operasyonun büyük bir kararlılıkla devam ettiği de bildirildi.

UŞAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Uşaklı polis memuru şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin bulunduğu aracı takibe alan polislere hain saldırı düzenlendi.

Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı mevkisinde PKK'lı teröristlerce açılan ateşte biri ağır olmak üzere 2 polis memuru yaralandı. Hain saldırıda yaralanan polisler, helikopterle Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Uşak nüfusuna kayıtlı polis Nazım Tuncer şehit düştü. Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılhisar köyünde yaşayan şehidin ailesine Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve beraberindeki heyet şehadet haberini verdi.

Kaynak : İHA

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