Dengeli beslenmek enfeksiyondan koruyor

Özel Hayat Hastanesi'nden Diyetisyen Ezgi Yaşar, kış aylarında sık görülen gribal enfeksiyonlara yakalanmamak veya yakalanılsa bile hafif atlatmak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğinin altını çizerek, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), antioksidan gıdalardan zengin beslenmenin hastalıklara karşı koruyucu olduğunu bildiriyor. Antioksidan besinler içerisinde A, C, E vitaminleri ve selenyum ve çinko minerallerini yüksek oranda bulunduran besinlerdir ve güçlü bir bağışıklık sistemi için bu gıdaların tüketimi arttırılmalıdır” dedi.



Yapılan araştırmalara göre, kış aylarında yoğun un ve şeker içeren tatlı ve yağlı besinlerin tüketiminin arttığına dikkat çeken Diyetisyen Ezgi Yaşar, “Buna ilaveten günlerin kısa gecelerin uzun olması, havaların soğumasına bağlı olarak dışarıda yapılan hareketlerin azalması ve kışın kıyafetlerin kalınlaşmasıyla beden algısının azalması kilo alımını kolaylaştırmaktadır. Bahar ayları geldiğinde ise aniden farkına varılan kilo alımına hızlı çözümler aranmakta ve oldukça sağlıksız olan şok diyetlere, detokslara, ödem atıcı ya da laksatiflere yönelim olmaktadır. Bu sağlıksız ve kalıcı olmayan çözümler yerine kışın kilo kontrolü sağlamak ve sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmek oldukça önemlidir' diye konuştu.



Kışın kilo kontrolünü sağlayacak ve uygulaması kolay bilgiler veren Ezgi Yaşar, “Havaların soğuması daha fazla karbonhidrat, protein ya da yağ almanızı gerektirmez, günlük enerji alımını dikkat edilmelidir. Sabah kahvaltısı yaptığınızdan, öğle ve akşam yemeklerinizi yediğinizden emin olun, öğün atlamayın. Yeni bilgiler ışığında artık ara öğün herkes için şart değil. Şayet ana öğünler arasında acıkıyor ya da ana öğünde gereğinden fazla yiyorsanız, sağlıklı atıştırmalar yapın. Bağışıklığın güçlendirilmesi adına meyve suyunu değil, meyvenin kendisini tercih edin, böylece hem porsiyon kontrolü sağlayın hem de posadan zengin bir şekilde beslenin. Mutlaka haftada iki gün kurubaklagil tüketin. Günlük su alımına dikkat edilmesi gerekiyor, kilo başına 30 ml suya vücudunuzun ihtiyacı olduğunu unutmayın. Hareket edin, Dünya Sağlık Örgütü haftalık 150 ile 300 dakika hareketin kilo kontrolüne etkisi olduğunu söylemektedir.” Kaynak : İHA

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