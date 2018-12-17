Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la konuştuk, teröristler Fırat'ın doğusundan gitmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Konya'da toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz perşembe günü Ankara-Konya YHT'nin Ankara çıkışında yaşanan kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet, yakınlarına baş sağlıığı diliyorum. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken her türlü tedbir alınacaktır.



Bugün Konya bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızı durumundadır. Konya'ya 16 yılda yaptığımız yatırım 48,5 katrilyon. Bay Kemal ne yaptın bu ülkede onu söyle? SSK'da genel müdürlük yaptın bütün hastanelerimiz rezaletti. Sağlam giren hasta çıkardı.



'MADEM Kİ STRATEJİK ORTAĞIZ, GEREĞİ YAPILMALI'



Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Sayın Trump'la konuştuk Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Gitmezse biz göndereceğiz. Terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki ABD ile stratejik ortağız, gereğini yapmamız lazım.



'BU MİLLETE KİMSE BEDEL ÖDETEMEYECEK'



Gezi dediler, 10-12 ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak kıyamet kopardılar. Yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Bay Kemal Taksim meydanına geldi. İş makinalarıyla yolları mahvettiler. Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda Gezicileri derdest ettik. 15 Temmuz'da ne yaptılar devlete karşı darbe girşiiminde bulundular. 16 saat sonunda Bu FETÖ'cüleri darbecileri derdest ettik. Şu anda yargı çerçevesi içinde birçoğu cezaevinde. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları sızlıyor, ağlıyor. Benim oğlumun suçu yok.. Suçu yoksa çıkar.



'BİR DAHA ÇÖZÜM SÜRECİ BEKLEMEYİN'



Bir daha çözüm süreci beklemeyin, geçti o iş. Tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomla saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirleri esir almaya çalıştılar. Bu ara Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa çağırmak.. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur.