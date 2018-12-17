CHP'nin adayları belli oldu

Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayının isimlerini canlı yayında açıkladı. Hakan'ın CHP kulislerinden aldığı bilgiye göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ise Muhittin Böcek aday gösterilecek.



YARIN 4 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANACAK



Ahmet Hakan, Tarafsız Bölge programında CHP kulislerinden alınan bilgiyi aktardı. Buna göre CHP Parti Meclisi'nde yarın 4 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanacak.



'BU 4 İSİM KESİNLEŞMİŞ DURUMDA'



Ahmet Hakan, 'Bu 4 isim kesinleşmiş durumda. CHP kulislerinden aldığımız bilgilere göre yarın PM'de bu isimler belediye başkan adayı olarak açıklanacak.' dedi.

