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CHP Ankara'da ibreyi o isme çevirdi?

Ahmet Hakan: Ankara belediye başkanlığı için Sinan Aygün ismi üzerinde duruluyormuş

Siyaset / 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:50
CHP Ankara'da ibreyi o isme çevirdi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan CHP'de Mansur Yavaş bıkkınlığı başladığını iddia edip ibrenin Sinan Aygün'e döndüğünü iddia etti.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;

MANSUR BIKKINLIĞI YENİ ARAYIŞLARA NEDEN OLUYOR

“MANSUR kesin aday” demiştim ama iki gündür “Mansur bıkkınlığı” diye bir bıkkınlık oluşmuş CHP'de...

Nedenini az çok tahmin edebilirsiniz.

İşte bu bıkkınlık nedeniyle...

Yeni isimler arıyormuş CHP.

Ortaya atılan son isim ise Sinan Aygün...

“FETÖ'nün zulmüne maruz kaldı, Ergenekon'dan içeride yattı, Ankara Ticaret Odası'nda yıllarca başkanlık yaptı, tanınırlığı yüksek, CHP'den milletvekili oldu, her kesimle arası iyi, sağdan oy alabilecek potansiyeli var” falan denilerek...

Ankara belediye başkanlığı için Sinan Aygün ismi üzerinde duruluyormuş.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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