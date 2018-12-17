Çavuşoğlu açıkladı! ABD'de FETÖ'ye yakın takip, FBI çalışma başlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FBI, FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma başlattı" ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu konuya ilişkin, "New Jersey'de tutuklamalar başladı" ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elebaşı Fetullah Gülen dahil Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını hatırlatarak, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek." ifadesini kullanmıştı.