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Başkent'te dev FETÖ operasyonu: 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında 35’i muvazzaf, 9’u mahrem imam toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

3. Sayfa / 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:21
Başkent'te dev FETÖ operasyonu: 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, Jandarma Genel Komutanlığında daha önceden gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri doğrultusunda 20 astsubay ile 9 mahrem imamın ismine ulaştı. İki komutanlıkta yürütülen operasyonlarda 35’i muvazzaf, 9’u mahrem imam olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün ekiplerince devam ediyor. Kaynak : İHA

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Ankara Emniyet MüdürlüğüBaşsavcılıkCumhuriyetJandarmaKara Kuvvetleri


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