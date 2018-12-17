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Ankara'daki tren kazasıyla ilgili flaş gelişme

Ankara’da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yüksek Hızlı Tren kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:17
Ankara'daki tren kazasıyla ilgili flaş gelişme
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Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. 


Çarpışmanın etkisiyle 2 vagon devrilirken, kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ihmalleri bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir'e ifade veren şüpheliler, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
 
Kaynak : İHA
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