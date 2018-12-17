Ankara'daki tren kazasıyla ilgili flaş gelişme

Çarpışmanın etkisiyle 2 vagon
devrilirken, kazada 3'ü makinist
9 kişi hayatını kaybetmiş, 92 kişi ise yaralanmıştı. Kazada ihmalleri bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara
Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı
Ejder Oğuz Özdemir'e ifade veren şüpheliler, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
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