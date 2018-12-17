4 il için kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.



Rüzgarın, güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde kar yağışı etkili olacak.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak Ardahan'da 11, Erzurum ve Kars'ta 10, Ağrı'da 4, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır ve Erzincan'da 6, Ağrı'da 2, Erzurum ve Kars'ta 1, Ardahan'da ise 0 derece olacak.



Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 49, Kars Sarıkamış'ta 64, Erzincan Ergan'da 40 santimetre ölçüldü.



Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



-Kars ve Ardahan'da sis etkili oldu



Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.



Kars kent merkezinde soğuk hava nedeniyle sis oluştu. Görüş mesafesinin önemli ölçüde düştüğü Kars'ta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Ardahan kent merkezinde de yoğun sis oluştu.



Özellikle sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler zor anlar yaşadı.



Yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, merkez 23 Şubat Orta Okulu önünde yoğunlaşan trafikten dolayı bazı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.



Yoğun sis nedeniyle buzlanmanın yanı sıra, ağaçlarda kırağı oluştu.



- Ağrı uçak seferleri yoğun sis nedeniyle iptal edildi



Ağrı'da ise etkili olan sis nedeniyle Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak yapılamadı.



Anadolu Jet'in sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanından Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.



Öte yandan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 1 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu ifade edildi.



Karla mücadele ekiplerinin Diyadin ilçesindeki kapalı köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.



Kara yolları 123. Şube Şefliği ise, yağış nedeniyle sorumluluk alanındaki kara yollarında herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını, ancak ekiplerin buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Kaynak : AA

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