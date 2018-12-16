USD (Alış - Satış) : 5,37 - 5,38 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Yılmaz Özdil'den skandal Erdoğan açıklaması

Yılmaz Özdil'e göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bira içseydi laikleri de anlayabilirdi...

Güncel / 16 Aralık 2018 Pazar 11:01
Yılmaz Özdil'den skandal Erdoğan açıklaması
Video için tıklayın

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yılmaz Özdil'in konusu, yaşam tarzları üzerindeki baskılardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi kendi dünya görüşlerine uymayan vatandaşları anlayamamakla suçlayan Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi halinde her şeyin çok daha güzel olabileceğini söyledi.

'BİR TANE BİRA İÇMİŞ OLSAYDI...'
Özdil, 'Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı, bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu.' diye konuştu.

Yılmaz ÖzdilAk PartiTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı