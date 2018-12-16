Trump: FETO'nun iadesi için çalışıyoruz

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



Görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye'de terör örgütü YPG ile ilgili atılacak adımlar olmuştu.



FETO'NUN İADESİ

Bunun yanında ikili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini de ele aldı.



Konuyla ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusunda çalıştıklarını söyledi.' ifadesini kullandı.



FBI FETÖ'YÜ SORUŞTURUYOR

Öte yandan; Amerika'da FBI'ın, FETÖ'nün vergi kaçırdığına dair soruşturma yürüttüğü de öğrenildi.