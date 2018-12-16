USD (Alış - Satış) : 5,37 - 5,38 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Silahlı saldırı kamerada

İstanbul Kağıthane’de kaldırımda yürüyen bir adam, koşarak arkasından gelen yüzü maskeli bir zanlı tarafından silahla bacağından vuruldu. Yakın mesafeden bacağına isabet alan kurşunla yaralanan adam, kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

3. Sayfa / 16 Aralık 2018 Pazar 17:51
Silahlı saldırı kamerada
Video için tıklayın

Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Santral Caddesi üzerindeki kaldırımda yürüyen bir adam arkasından koşarak gelen yüzü maskeli kimliği belirsiz bir zanlı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yakın mesafeden bacağından vurulan adam, neye uğradığını şaşırdı. Adamı bacağından vuran yüzü maskeli kimliği belirsiz şahıs, silahı montunun içine koyarak hızla olay yerinden kaçtı. Adamın kanlar içerisinde kıvrandığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem inceleme yaptı. Kaldırım üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı kamerada

Görüntülerde, kaldırımda insanların yürüdüğü sırada adamın arkasından yüzü maskeli şahsın koşarak geldiği ve sonrasındaysa ateş ederek kaçıp kayıplara karıştığı görülüyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisPolis EkipleriSağlık EkipleriSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı