Olay, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Santral Caddesi üzerindeki kaldırımda yürüyen bir adam arkasından koşarak gelen yüzü maskeli kimliği belirsiz bir zanlı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yakın mesafeden bacağından vurulan adam, neye uğradığını şaşırdı. Adamı bacağından vuran yüzü maskeli kimliği belirsiz şahıs, silahı montunun içine koyarak hızla olay yerinden kaçtı. Adamın kanlar içerisinde kıvrandığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem inceleme yaptı. Kaldırım üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Silahlı saldırı kamerada



Görüntülerde, kaldırımda insanların yürüdüğü sırada adamın arkasından yüzü maskeli şahsın koşarak geldiği ve sonrasındaysa ateş ederek kaçıp kayıplara karıştığı görülüyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.