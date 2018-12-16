Perde tutuştu, ev kullanılamaz hale geldi

Olay İzmir’in Konak ilçesine bağlı Emir Sultan Mahallesi 2202 Sokak’ta meydana geldi. H.E.’ye ait evden yükselen alevleri fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk belirlemelere göre yemek yapılırken ocağın yanındaki tül perdenin tutuşmasıyla çıktığı belirlendi. Kaynak : İHA

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