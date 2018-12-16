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ÖSO birlikleri elleri tetikte gelecek emri bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleneceğini söylemesi üzerine sınırdaki hareketlilik arttı. Özgür Suriye Ordusu’na bağlı bağlı birlikler de elleri tetikte gelecek emri bekliyor.

Güncel / 16 Aralık 2018 Pazar 09:22
ÖSO birlikleri elleri tetikte gelecek emri bekliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini söylemesi üzerine sınırdaki hareketlilik her geçen gün sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Temizlemezseniz Münbiç'e de gireceğiz' sözlerinden sonra gözler PYD-YPG kontrolünde olan Münbiç'e çevrildi. Münbiç sınırlarına yakın alanlarda bulunan Özgür Suriye Ordusu birlikleri Türkiye'den gelecek emri bekliyor.

Münbiç sınırı Seyade bölgesinde 2 yıldır nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı askerlerden biri, 'Biz Sultan Murat birliğine bağlıyız. Biz gece gündüz nöbet tutuyoruz. Biz Türkiye ile kardeşiz. Onlar bizimle, teşekkür ederiz. Karşımızda 6 tane PYD-YPG mevzisi bulunmakta, onların her hareketini takip ediyoruz' dedi.

Kaynak : İHA

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