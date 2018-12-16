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Memura 3'lü zam geliyor!

Memurlara Ocakta da 3 zam göründü. Enflasyon verileri memurlara Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten 7.14 oranında fark da yansıtılacağını ortaya koydu.

Ekonomi / 16 Aralık 2018 Pazar 13:06
Memura 3'lü zam geliyor!

Ocak zammı yüzde 11.14'e ulaştı. Yüzde 11.14'lük artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 279,72 liraya çıkacak.

Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 65,55 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 32,77 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memura aylık 369,63 lira ödenirken; bu tutar 410,82 liraya yükselecek.


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