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Kılıçdaroğlu'nun sokak çağrısına net yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesi ile iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz’da FETÖ’cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanların dar ettiyse, yine dar ederiz; bunu böyle bilesin" dedi.

Siyaset / 16 Aralık 2018 Pazar 15:28
Kılıçdaroğlu'nun sokak çağrısına net yanıt
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İstanbul Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Zeytin Dalı ve Afrin ve Sincar harekatlarını hatırlatan hatırlatan Erdoğan, “Her zaman teröristlerin beynindeyiz, onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Teröristler benim milletimin başına bela olmaktan çıkacak” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SOKAK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sokak çağrısına da sert tepki gösterdi. Erdoğan, “15 Temmuz gecesinde tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın, onu bil. Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil. Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesi ile iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanların dar ettiyse, yine dar ederiz; bunu böyle bilesin. Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasına kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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