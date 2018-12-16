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Evden 3 erkek çıkınca... Yakayı ele verdiler!

Zonguldak’ta gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2’si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 16 Aralık 2018 Pazar 10:42
Evden 3 erkek çıkınca... Yakayı ele verdiler!

Kent merkezinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında İncivez Mahallesi ve çevresinde yapılan araştırmalarda İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi’nde bulunan bir ikamette fuhuş yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ev takibe alındı. Adresten çıkan H.K. (26), Ç.P. (37) ve A.A.K. (20) incelendi. İkamette iki kadının para karşılığında fuhuş yaptığı bilgisi alınarak adrese baskın düzenlendi.

İkamette para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen F.M.(28) ile B.T.(26) isimli kadınlar yakalandı. Fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Ö.B.(39) ise farklı bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Ö.B.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Kaynak : İHA

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Fuhuş


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