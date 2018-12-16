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Bursa'da hamam faciası!

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir hamamda 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1’i hayatını kaybederken, diğer üçünün yaşam savaşı verdiği belirtildi.

3. Sayfa / 16 Aralık 2018 Pazar 13:43
Bursa'da hamam faciası!

Edinilen bilgiye göre, Kestel’in Vani Mehmet Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir hamama giden ve aralarında bir operatör doktorun da bulunduğu 4 kişi, kurnaların bulunduğu iç kesimde karbonmonoksit gazından zehirlendi. İçeride hamam görevlisi tarafından baygın halde bulunan Dr. Osman Onay, Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Habip Doğan isimli vatandaşlar, olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kestel’de esnaf olduğu öğrenilen Habip Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Osman Onay’ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

Kaynak : İHA

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TahkikatKarbonmonoksit


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