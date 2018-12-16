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Burdur'da aile faciası

Burdur’da tartıştığı eşi ve kızını beylik tabancasıyla öldüren emekli astsubay, intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

3. Sayfa / 16 Aralık 2018 Pazar 23:03
Burdur'da aile faciası
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında Burç Mahallesi Dedekorkut Caddesi üzerindeki Özlem apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen emekli astsubay Muzaffer D. (50), evde eşi Nilüfer D. (50) ve kızı Gizem D. (18) ile tartışmaya başladı.

Bir süre sonra evden yükselen silah sesleri üzerine komşular tarafından olay polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.




Olay yerine ulaşan polis ekipleri, evdeki 3 kişiyi vurulmuş vaziyette buldu.

Yapılan kontrollerde talihsiz kadın ve kızının olay yerinde can verdiği, başına silahla ateş ederek hayatına son vermek isteyen emekli astsubayın da ağır yaralı olduğu belirlendi. Ağır yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Muzaffer D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İHA
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