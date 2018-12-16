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Akar'dan kritik açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi” dedi.

Güncel / 16 Aralık 2018 Pazar 11:27
Akar'dan kritik açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya; ordu komutanları, Muharip Hava Kuvvet Komutanı ve Donanma Komutanı ile birlikte 60 General/Amiral iştirak etti.

Toplantıda konuşan Bakan Akar, tüm terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içinde olunduğuna dikkat çekerek, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele devam edecek. Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi. Bu çerçevede yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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