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ABD, YPG yerine Peşmergeleri konuşlandırmayı planlıyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı sonrasında Barzani de harekete geçti. Peşmergeler, YPG'ye desteğe gitmeye hazır.

Dünya / 16 Aralık 2018 Pazar 15:59
ABD, YPG yerine Peşmergeleri konuşlandırmayı planlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından ABD ve terör örgütü YPG, Türkiye'yi durdurmak için planlar yapmaya başladı.

YPG'Yİ BÖLGEDEN ÇEKME PLANI
Türkiye'nin uyarılarına aldırış etmeyen ABD, operasyon sinyalinin ardından durumun ciddiyetini kavradı. YPG'li teröristlerin hayatını kurtarmak için Barzani'nin askerlerini YPG'nin kontrol ettiği bölgelere sokma planı yapan ABD, YPG'li teröristleri bölgeden çekerek Türkiye'nin operasyonu durdurmasını isteyecek.

BARZANİ'NİN PARTİSİ HABERİ DOĞRULADI
Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) bu habere doğrulama geldi. Basnews haber sitesine konuşan kaynak, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK yerine Suriye'de Fırat'ın doğusundaki bölgelere Suriyeli Peşmergeleri sevk etmeyi planladığını ileri sürdü.

'TÜRKİYE'NİN TEPKİLERİ YÜZÜNDEN ABD BU PLANI YAPTI'
Kaynak, ABD'nin Türkiye'nin ciddi tepkileri ve operasyon başlatacağı çağrısı üzerine böyle bir plana başvurduğunu belirterek, IKBY'deki eğitim alan binlerce Suriyeli Peşmerge'nin Washington yönetiminin desteğiyle Suriye topraklarına geçeceğini ifade etti.

İLK ETAPTA 400 KİŞİLİK SEVKİYAT PLANI
ABD'nin bu planı uygulamaya koymak için şimdiden hazırlıklara başladığını dile getiren kaynak, Suriye'deki söz konusu bölgelere ilk etapta 400 kişilik bir Peşmerge grubunun konuşlandırılacağını ve bu sevkiyatın da birkaç günde başlayacağını savundu.

Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu biliniyor.
Kaynak : AA

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