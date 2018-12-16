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ABD askerleri sınırdaki gözlem noktalarını terk ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesinin ardından Suriye’nin kuzeyinde hareketlilik başladı. ABD askerleri, Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn’da bulunan gözlem noktalarını terk etmeye başladı.

Güncel / 16 Aralık 2018 Pazar 13:57
ABD askerleri sınırdaki gözlem noktalarını terk ediyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna terör operasyonu yapılacağını açıklamasının ardından gözler PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Fırat'ın doğusuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesinin ardından ABD askerleri, Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn'da bulunan 6 gözlem noktasından bir kısmını terk etti.

ABD askerlerinin çekilmesinin ardından ise PYD/YPG terör örgütünü büyük korku ve panik sardı. ABD'nin çekilmemesi için Suriye'nin Haseke kentinde masaya oturarak görüşme üzerine görüşme yapan terör örgütü, sahipsiz kalınca Esed rejimine topraklarını koruması çağrısında bulundu. Siper, tünel ve hendek kazma çalışmalarını durduran terör örgütü üyeleri, iç kesimlere kaçmaya başladı.

Türkiye'ye karşı duramayacağını bilen teröristlerin terk ettikleri yerlerin etrafına ise mayın döşeyerek bomba tuzakladığı belirtildi.

Kaynak : İHA

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